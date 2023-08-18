أحمد بهي الدين: وزارة الثقافة حريصة على تحقيق العدالة في المحافظات

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأول عالميًا من حيث إقبال الجماهير، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ صورة مصغرة للمعرض في جميع المحافظات.

وقال أحمد بهي الدين إن هناك شائعات نشرت حول عدم إقبال المصريين على معرض الكتاب الدولي في دورته الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، موضحًا أن الدورة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا وحققت أرباحًا كبيرة.

وتابع: وزارة الثقافة تسعى لاغتنام إقبال المصطافين على المحافظات السياحية والشاطئية من خلال إقامة المسارح ومعارض الكتاب.

وأوضح أحمد بهي الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الكتب في المعرض الحالي بمحافظة دمياط تبدأ من 10 جنيهات، مشيرًا إلى أن هناك مؤلفات وروايات لأبرز الكتاب، بجانب أحدث الأعمال.

وأشار أحمد بهي الدين إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق نظرية العدالة الثقافية من خلال إقامة معارض الكتاب والمسارح في الأقاليم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كانت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة أصدرت قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لعام ٢٠٢٤م، على أن تكون برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتضم اللجنة في عضويتها كلا من (تبعًا للترتيب الهجائي): الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والكاتب الصحفي والمفكر أحمد الجمال، والكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والكاتب والمترجم أ. د. أنور مغيث أستاذ الفلسفة ورئيس المركز القومي للترجمة سابقًا، والجراح العالمي أ. د. جمال مصطفى السعيد أستاذ الجراحة بكلية طب القاهرة، وأ. د. جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والكاتب والمترجم أ. د. حسام نايل أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، وأ. د. درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وزير الإعلام الأسبق، وأ. د. ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والكاتب والمخرج أ. د. سامح مهران أستاذ الدراما وعلوم المسرح ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، وأ. د. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، وأ. د. محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأ. د. محمد صابر عرب أستاذ التاريخ الحديث ووزير الثقافة الأسبق، وأ. د. ممدوح الدماطي أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير السياحة الأسبق، والكاتب أ. محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وم. هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون المعارض، وأ. مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، وأ. محمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).

جدير بالذكر، أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ ٥٥ لعام ٢٠٢٤، تستضيف مملكة النرويج ضيف شرف.