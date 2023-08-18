اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامجي لانتخابات الرئاسة يتضمن ملفات تشغل الرأي العامة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: عبدالسند يمامة: "برنامجي لانتخابات الرئاسة يتضمن ملفات تشغل الرأي العامة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
استعدادات واسعة داخل لجان الوفد بالمحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية
التأييدات تتواصل من الهيئة الوفدية لدعم رئيس الحزب
د. وجدي زين الدين: يد الحكومة الطولى في فوضى الأسواق
"أبوعيطة" سياسي مغمور يتبنى أجندات ضد الوطن
"الأربعاء".. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
"الكهرباء": تأجيل زيادة الأسعار يكلف الدولة 35 مليار جنيه
السودان يدخل نفق الحرب الأهلية.. الأمم المتحدة تتهم قوات "حميدتي" باغتصاب النساء واستغلالهن في أعمال السحرة
تقرير أممي: أفريقيا قوة جديدة في سلاسل الإمداد الدولية
"قناة السويس": إقامة أول "مارينا" يخوت نموذجي في مصر
استشهاد فلسطيني في القدس المحتلة وإضراب الأسرى في سجون الاحتلال