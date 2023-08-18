الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامجي لانتخابات الرئاسة يتضمن ملفات تشغل الرأي العامة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: عبدالسند يمامة: "برنامجي لانتخابات الرئاسة يتضمن ملفات تشغل الرأي العامة".

 

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«الوفد» ترد على افتراءات تقرير «الاتجار بالبشر» الأمريكى

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الترشح لانتخابات الرئاسة يكشف تماسك الوفديين

 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

استعدادات واسعة داخل لجان الوفد بالمحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية 

التأييدات تتواصل من الهيئة الوفدية لدعم رئيس الحزب

د. وجدي زين الدين: يد الحكومة الطولى في فوضى الأسواق 

"أبوعيطة" سياسي مغمور يتبنى أجندات ضد الوطن

"الأربعاء".. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

"الكهرباء": تأجيل زيادة الأسعار يكلف الدولة 35 مليار جنيه 

السودان يدخل نفق الحرب الأهلية.. الأمم المتحدة تتهم قوات "حميدتي" باغتصاب النساء واستغلالهن في أعمال السحرة

تقرير أممي: أفريقيا قوة جديدة في سلاسل الإمداد الدولية 

"قناة السويس": إقامة أول "مارينا" يخوت نموذجي في مصر

استشهاد فلسطيني في القدس المحتلة وإضراب الأسرى في سجون الاحتلال  

 

 

الصفحة الأولى من جريدة الوفد 

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