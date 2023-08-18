اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامجي لانتخابات الرئاسة يتضمن ملفات تشغل الرأي العامة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: عبدالسند يمامة: "برنامجي لانتخابات الرئاسة يتضمن ملفات تشغل الرأي العامة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

استعدادات واسعة داخل لجان الوفد بالمحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية

التأييدات تتواصل من الهيئة الوفدية لدعم رئيس الحزب

د. وجدي زين الدين: يد الحكومة الطولى في فوضى الأسواق

"أبوعيطة" سياسي مغمور يتبنى أجندات ضد الوطن

"الأربعاء".. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

"الكهرباء": تأجيل زيادة الأسعار يكلف الدولة 35 مليار جنيه

السودان يدخل نفق الحرب الأهلية.. الأمم المتحدة تتهم قوات "حميدتي" باغتصاب النساء واستغلالهن في أعمال السحرة

تقرير أممي: أفريقيا قوة جديدة في سلاسل الإمداد الدولية

"قناة السويس": إقامة أول "مارينا" يخوت نموذجي في مصر

استشهاد فلسطيني في القدس المحتلة وإضراب الأسرى في سجون الاحتلال