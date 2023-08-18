الدوري السعودي.. رأسية تاوامبا تُعلن الهدف الأول للتعاون في شباك النصر(فيديو)

تقدم فريق الكرة الأول بنادى التعاون على نظيره النصر بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة الثانية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز فريق التعاون هدف التقدم عن طريق رأسية رائعة من اللاعب ليندر تاوامبا فى الدقيقة 20 من أحداق الشوط الأول.

فيديو.. هدف التعاون في شباك النصر السعودي

وجاء تشكيل التعاون للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: مايلسون

الدفاع: عبدالملك العييري - اندري جيروتو - وليد الأحمد - حسن كادش

الوسط: معاذ فقيهي - أشرف المهديوي - فلافيو ميديروس

الهجوم: الفارو ميدران - ماتيوس كاسترو - لياندر تاوامبا

في حين يدخل النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا