إزالة فورية ومصادرة معدات ومواد البناء بأبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة ابشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات تمكنت اليوم الجمعة من فك شدة خشبية وحديدية مخالفة لرخصة منتهية ومنع المخالفة في المهد ووجه رئيس المركز بمصادرة الأخشاب والحديد المستخدم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة إلى وقف أعمال حفر مخالفة معدة لبناء أساسات وقواعد لرخصة منتهية بناحية خلف الكنيسة وتم ردم الأساسات فوراً.

وأضاف أن الحملات تمكنت من إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بحوض محمد بناحية ابوجنشو عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم رصد حالة تنفيذ شدة خشبية لصب دور ثان علوي وعلى الفور تم الإطلاع على ترخيص البناء ومراجعة الأوراق للتأكد من سلامة الأعمال، وتمت إزالة جميع المخالفات وفك شدة خشبية مخالفة ووقف أعمال صب سقف خرساني لدور تاسع مخالف بمنطقة المطافي خلال الفترة المسائية على مساحة 100 متر ومنع المخالفة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأبشواي في الفيوم

وأضاف أنه تم إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية ابو جنشو على مساحة 510 متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ووقف أعمال خرسانية، وتم التحفظ على الخلاطة ومصادرتها، وإزالة جميع المخالفات بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القري

والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات بالمركز.

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز إلى أن غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع مستمرة للتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد.