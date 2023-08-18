موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي غدًا
يلتقي فريق الكرة الأول بنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، أمام نظيره بورنموث، مساء غدا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.
موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
وتنطلق صافرة أحداث مباراة ليفربول و بورنموث في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث
وتذاع مباراة ليفربول و نظيره بورنموث على شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريميوم 1.