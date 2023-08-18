الدولة لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح (شاهد)

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن الصوب الزراعية تم إنشاؤها في مناطق صحراوية حتى لا تؤثر على الرقعة الزراعية.

وتابع "فهيم" خلال تصريحاته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الدولة أنشئت الصوب الزراعية في مناطق صحراوية، لكي تغطي الفجوة الغذائية من الخضراوات والفواكه في السوق.

وأشار إلى أنه من المتوقع تصدير 7 ملايين طن من الخضراوات الموسم المقبل، لافتًا إلى أن صوب الزراعية دخلت مصر في فترة الثمانيات، وتم التوسع فيها عقب 2016، وذلك لتوفير الخضراوات والفواكه طوال العام دون حدوث فجوة.

وواصل فهيم أن هناك الكثير من الشائعات التي تم نشرها أخيرًا على السوشيال ميديا حول الصوب الزراعية، وهؤلاء الأشخاص غير الوطنيين، وأعداء الوطن، مستطردًا أن الصوب الزراعية مشروع قومي.

وأكمل أن الدولة تولى اهتمامًا بالزراعة التعاقدية لتغطية حاجة السوق من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن هناك توسعًا في المحاصيل التي بها فجوة، لافتًا إلى أن الدولة ليها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن هذا الأمر سيؤثر على أسعار الخضراوات والفواكه، وسيكون سعر كيلو البطاطس وقتها 100 جنيه.