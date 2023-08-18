جماهير النصر السعودي تُحيي كريستيانو رونالدو

ألقت جماهير النصر السعودي، التحية الحارة على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب العالمي قبل انطلاق مباراة الفريق مع نظيره التعاون، فى المواجهة التى تجمعهما بالجولة الـ 2 من الدوري.

جماهير النصر السعودي

كريستيانو

وذهب كريستيانو رونالدو الى مدرجات جماهير النصر لرد التحية، والاشارة اليهم ببذل مجهودا مضاعفا لرد الجميل، للوقوف بجانبه منذ انتقاله للعالمى بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فيديو.. تحية جماهير النصر السعودي إلى كريستيانو رونالدو

يلعب النصر السعودي المباراة بتشكيل يضم الأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

في الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

في الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش

في الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

مباراة النصر والتعاون منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وجعفر الصليح، كما ستذاع على قناة Sport TV2 Portugal البرتغالية الحاصلة على حقوق بث مواجهات النصر.

يذكر أن النصر قد سقط في فخ الهزيمة بالجولة الأولى على يد الاتفاق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، حيث يبحث العالمي اليوم عن أول انتصاراته بالدوري.