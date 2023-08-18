إزالة 6 حالات تعدِِّ على الأراضي الزراعية بسمالوط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا برئاسة الدكتور سعيد محمد، حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية.

ذلك بمشاركة إدارات الإزالات والمتغيرات المكانية والتنظيم وقوة أمنية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للبناء المخالف دون ترخيص، والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وعدم البناء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إذْ تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، مجهودات الوحدات المحلية والأحياء فى أعمال البناء المخالف، واستمرار المتابعة والرصد الميداني لحالات البناء المخالف، ونفذت الوحدة المحلية لقرية شوشة، بحضور رئيس القرية، ومسئولي إدارة الإشغالات، والإزلات، والتنظيم، وتم إزالة 3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى المهد بقري، الصليبة، والبصير والسنقورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى حى غرب المدينة، قام رئيس الحي، بإزالة حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى المهد بقرية الحينة، على بمساحة 100متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وفى حي جنوب المدينة، وبحضور رئيس الحي، تم إزالة حالتين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى المهد، بجوار برج الإذاعة والتلفزيون، وبشارع أبوزهران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى حى شمال المدينة، وبحضور رئيس الحى ومسئولى إدارات الإشغالات والإزلات بالمركز، تم إيقاف حالة صبة خرسانية، والتحفظ على خلاطة بأرض الشريف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

أكد رئيس المركز، رؤساء القرى والأحياء بالاستمرار في المتابعة المستمرة، والرصد الميداني، وتكثيف المرور والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بالأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وعدم البناء المخالف عليها.