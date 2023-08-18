أنابيلا هلال.. وردة بالفوشيا الزاهي

شاركت الإعلامية أنابيلا هلال متابعيها ببعض الصور والفيديوهات الأشهر الانستجرام، لتتألق من جديد بقصة جديدة تواكب موضة صيف 2023.

وبدت أنابيلال هلال بإطلالة صيفية مستوحاه من زهور الربيع 2023، حيث ارتدت فستان مثير مشكوف البطن، ينتم لقصة الv، صمم من قماش ناعم باللون الفوشيا الزاهي، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

واكملت فخامة إطلالتها بالمجوهرات المرصعه بحبات الألماس مما زاد من جمالها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا متناغما مع لون بشرتها الشقراء مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.



وتختار أنابيلا هلال ازيائها بدقه لتواكب احدث صيحات الموضة العالمية وتظهر بأحدث الاطلالات أمام جمهورها لتصبح مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

مشوارها المهني



حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية



تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.