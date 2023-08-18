هاني الناظر يناشد المواطنين مع دخول فصل الخريف (احذروا نزلات البرد)

ناشد الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، المواطنون مع الاستعداد لدخول فصل الخريف، أن كل من يصاب بدور البرد عليه أن يراعي عدم الاختلاط بالاخرين سواء افراد اسرته او اصدقائه واتخاذ الاجراءات الوقائية التي تمنع انتقال الاصابة لهم.

هاني الناظر ينصح المواطنين بخصوص نزلات البرد

وأوضح “الناظر”، أنه من يشك في تعرضه لدور برد أو نزلة برد عليه الحرص على اخذ الابتعاد عن الشارع حتي يتماثل للشفاء، مشددًا على أن مراجعة الطبيب شئ جيد ومطلوب.

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ونوة بأنه يذكر كبار السن واصحاب الامراض المزمنة بضرورة تجنب الاماكن شديدة الزحام وربنا يحفظ حضراتكم جميعا.

ويزداد معدل الإصابة بنزلات البرد وانتشار العدوى، خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وبالرغم من أن انتشار نزلات البرد فى هذا الوقت من العام هو المتوقع إلا أنه يجب الحذر من الإصابة بالعدوى خلال هذا الشتاء لما تحمله من بعض المخاطر والمحاذير.

يقول الدكتور أحمد الموصلى استشارى الأنف والأذن والحنجر: الفيروسات المسببة لنزلات البرد بأنواعها المختلفة معروفة للأطباء منذ فترة طويلة ولكن قد تظهر بعض التغيرات فى تركيبة هذه الفيروسات تجعلها أكثر شراسة وأكثر مقاومة للأمراض، والغريب أيضا أنه أصبح التفريق بينها أكثر صعوبة.

وللتبسيط يمكن القول إنه ينتشر هذه الأيام ثلاثة أنواع من نزلات البرد.. نزلات البرد العادية وهى تمثل الغالبية العظمى من الإصابات.. ونزلات البرد التى يسببها الفيروس المخلوى وأخيرًا إصابات الكورونا التى لم تختف كما يظن أغلب الناس وبالرغم من صعوبة التفرقة بين هذه الأنواع سنحاول أن نضع أعراضًا خاصة لكل نوع.

ونزلة البرد العادية يصاحبها ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة وكذلك الصداع وآلام الجسم والعضلات تكون بسيطة ولا تحتاج للغياب عن العمل وتكون أغلب الأعراض مركزة على الأنف والحلق حيث تبدأ برشح مائى يتحول إلى إفرازات مخاطية بيضاء ثم تصبح ملونة مع ألم بالحلق وفقدان للشهية.