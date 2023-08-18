كلام فى الهوا

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 08:51 م 8/18/2023 8:51:16 PM

«يا نفس لا تغترى بصحبة الأحباب، لأن صحبتهم على ما فيها من سرور، كثيرًا ما تنتهى بالفراق. وأُمُر نفسك بألا تسير كما يسير الناس فى طلب المال واللذات» فكله إلى هلاك ولن يبقى لك غير السمعة الطيبة.

وأعلم أن سمعتك لا تنزل معك للقبر، تظل فى الدنيا يتذكرك بها الناس، فإن كنت طبيباً فالطب محمود عند العقلاء ليس مذموماً عند أهل الدين، وأفضل الأطباء من واظب على ممارسة الطب واطلع على كل جديد منه ابتغاء السمعة الطيبة له، لا يبتغى بذلك ثمناً، ويكون كالتاجر الخاسر الذى باع بضاعة وكسب فيها بغش الناس، فلا غنى الدهر بما كسب لأنه قد فقد سمعته.

ومن ثم الطبيب الذى يبتغى بطبه رضا الله لا ينقصه شىء فى الدنيا، لذلك يكون حسن السمعة فوق المال والجاه. وقل دائماً لنفسك إذا كنت طبيباً أو صاحب أى مهنة أخرى تساعد الناس على تسهيل حياتهم، ولا تحمل هم أهلك وأقاربك، وتعمل على جمع ما يهلك جمعه رغبة فى رضاهم، لأنك هنا تكون كالدخان الطيب الذى يحترق ويستنشقه آخرون. وداوم أيها الطبيب على مداواة المرضى ولا تقلع عن ذلك لأن الجاهل الذى يعمل فى الطب بسلوك التاجر لا يعرف نفعه أو ضره، لأن العلم الذى لا ينفع الناس لا ينفع صاحبه مهما حاول الحصول على أكبر شهادات أو زمالة.

لم نقصد أحداً!!