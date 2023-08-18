بعد انتشاره في 50 دولة.. حقيقة وجود متحور كورونا الجديد بمصر

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حقيقة وجود وانتشار متحور كورونا الجديد في مصر.

فيما أوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن فيروس كورونا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وما زال موجودًا حتى هذه اللحظة، ولم ينتهِ بعد كما يتخيل البعض.

تابع مستشار الرئيس، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الآن انتهاء الوباء، ولكنها قالت انتهى كـ"حالة طوارئ"، مؤكدًا أن هناك فرق كبير بين الحالتين.

قال: "الفيروس الآن، فيروس كورونا، مستمر بكل تأكيد، وأصبح ضمن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، كالإنفلونزا".

حقيقة وجود متحور كورونا الجديد في مصر:

أكمل مستشار رئيس الجمهورية: "من خصائص الفيروسات التحور، وبالتالي فإن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تتحور وبسرعة، وبالتالي وجود متحور جديد لكورونا هو شيء ليس بجديد، وكلما ظهر متحور جديد، ويبدأ في الانتشار، لابد من الانتباه حتى نعرف معالمه، وهو متحور من متحور سابق ماكرون".

أردف: "لم يتم رصد أي إصابات بمتحور كورونا الجديد ولم يصل هذا المتحور لمصر حتى الآن، ولكن هناك إصابات بكورونا من المتحورات السابقة".

تقييم متحور كورونا الجديد:

تحدَّثَ مستشار الرئيس: "ما يجعلنا نتنبه بأن المتحور خطير أو غير ذلك، وجود عوامل عدة أبرزها درجة انتشاره ومعدل العدوى، فكلما زاد معدل العدوى كان مثيرًا للاهتمام، وهل يؤدي لوفيات أم لا؟"

أنهى مستشار الرئيس حديثه قائلًا: "هذا المتحور الجديد من كورونا منتشر في 50 دولة، ومصر ليست منهم، ولكنه من الممكن أن يدخل مصر، وقطاع الطب الوقائي في مصر، في حالة رصد وترقب مستمر، والجميع في حالة ترقب ويتم رصد أي متحورات جديدة وخصائصها".