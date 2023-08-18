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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تُحذر من تزايد التوترات بعد القمة الأمريكية اليابانية الكورية

الصين
الصين

انتقدت "الصين"، في بيان القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مُنتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي، مُحذرة من التناقضات وتزايد التوترات، حسبما أفادت  "شبكة تلفزيون الصين الدولية"، مساء اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنه لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "في عالم يسوده التغيير والاضطراب على الجبهة الأمنية، يتعين على جميع الأطراف العمل على أساس رؤية مجتمع الأمن المشترك للبشرية، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية".

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وصرح بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي دعامة للسلام والتنمية وأرض واعدة للتعاون والنمو.

وشدد المتنحدث على أنه لا ينبغي أبدا تحويلها إلى ساحة مصارعة للمنافسة الجيوسياسية مرة أخرى.

وحذر من أن "محاولات حشد المجموعات الإقصائية المختلفة وإحضار المواجهة بين التكتلات والكتل العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تحصل على الدعم وستقابل باليقظة والمعارضة من دول المنطقة".

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي يوم الجمعة لمناقشة التعاون الأمني ​​الثلاثي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث خارج سياق قمة أكبر.

وأفادت صحيفة "نيكي" اليابانية بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، يخططون للاتفاق بشأن ردع الصين خلال قمتهم الثلاثية.

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