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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الفتح السعودي يهزم الأخدود في الدوري.. فيديو

الفتح والأخدود في
الفتح والأخدود في الدوري السعودي

استطاع فريق الفتح فى تحقيق ثلاثة نقاط غالية على حساب نظيره الأخدود، فى مباراة الجولة الثانية التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

 

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أهداف المباراة

تقدم للأخدود تاناسي فى الدقيقة 23، وتعادل الفتح عن طريق مراد باتنا فى الدقيقة 36وأضاف كريستيان تيلو الهدف الثانى للفتح فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، وأكد على فوز الفتح بالهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لتنتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيديو.. الفتح يهزم الأخدود 3 ـ 1

 

هدف الأخدود..

 

ثلاثية الفتح..

 

 

 