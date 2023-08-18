الفتح السعودي يهزم الأخدود في الدوري.. فيديو

استطاع فريق الفتح فى تحقيق ثلاثة نقاط غالية على حساب نظيره الأخدود، فى مباراة الجولة الثانية التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف المباراة

تقدم للأخدود تاناسي فى الدقيقة 23، وتعادل الفتح عن طريق مراد باتنا فى الدقيقة 36وأضاف كريستيان تيلو الهدف الثانى للفتح فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، وأكد على فوز الفتح بالهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لتنتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيديو.. الفتح يهزم الأخدود 3 ـ 1

هدف الأخدود..

هدددددف!⚽

تاناسي يفتتح أول أهداف اللقاء للأخدود ⚽



الأخدود 1 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/rzD0Y3iubE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023

ثلاثية الفتح..

هدددددف!⚽

مراد باتنا يسجل هدف التعادل للفتح ⚽



الأخدود 1 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/2pvWq5Ppn8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023