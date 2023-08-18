"خناقة ستات" تسفر عن إصابة 4 أشخاص ببنها

تعرض 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجدد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

خلافات سابقة ..تتجدد بخناقة ستات وتتسبب في إصابة 4 أشخاص ببنها

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "على.أ" مصاب بقطع ذبحى، "صابر.ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"خيرية.ح" مصابة بجرح قطعي بالرأس، "أحمد ع" مصاب بكدمات.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط "رمضان.م.م"، مصاب بالرأس، و4 سيدات، وبالفحص تبين أنه ترجع الخلافات للعام الماضى، وقيام متهمين من طرف الجناة بقتل شاب من طرف المصابين المجنى عليهم، وصدر حكم قضائى ضد المتهمين بالحبس 15 عاما، وبراءة شقيقهم المتهم الثالث، وتم إغلاق منزل المتهمين وطردهم، وفوجئت أسرة القتيل بقيام المتهمين "زوجات المتهمين المحبوسين" بفتح المنزل والتعدى عليهم.

و قام "رمضان.م.م" "صدر حكم ببراءته"،اليوم الجمعة ، بالتعدى على والدة القتيل وأبنائها، وقيام السيدات بإلقاء مياه بشطة والتعدى على المصابين، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة " سكين"، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

كما كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية ، أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 الف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عملة أن المتهم يعمل في الشركة منذ 3 ايام فقط.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم .

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم "ص ج ر ١٢٥" وفر هاربا.

وتوصلت التحريات أن المتهم يدعى "خالد ح ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وأنه يعمل في الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".