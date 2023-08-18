الجزائر تُعلن تفكيك شبكة دولية في تهريب وترويج المُخدرات

تمكنت "العناصر الأمنية الجزائرية" غرب البلاد، من الإطاحة بشبكة دولية تضم 12 فردًا، مختصة في تهريب وترويج المُخدرات، انطلاقصا من فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وجاءت العملية النوعية على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية مستغانم، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في استيراد، نقل وترويج المخدرات، في إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.

وأوضحت العناصر الأمنية أنه "تم تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الدولية العابرة للحدود المتكونة من 12 فردا، حيث تم توقيف 7 من أعضائها وتحديد هوية البقية".

كما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات تتمثل في "1.3 كلغ من الكوكايين. و35 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي، حجز 04 مركبات، قطع غيار مختلفة، كمية من المشروبات الكحولية. مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ122750 دج، والعملة الأجنبية مقدر بـ2860 أورو، و08 هواتف نقالة".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

المصالح الأمنية الجزائرية

وفي وقت سابق، أوقفت المصالح الأمنية الجزائرية بولاية النعامة، جنوب غرب البلاد، شخصين متورطين في تزوير العملة الوطنية وحجزت 40 مليون سنتيم.

وتمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية، من توقيف الشخص الأول المتورط في التزوير، وبعد التحريات والبحث معه ألقي القبض على شريكه.

وأوضحت المصالح أن "العملية تمت وفق معلومات تحصل عليها عناصر المصلحة، مفادها حيازة المشتبه به مبلغا ماليا من العملة الوطنية يشتبه أنها مزورة".

وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة المحلية "تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه به، حيث كانت نتائج عملية التفتيش إيجابية، ومكنت من العثور على مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 40 مليون سنتيم، على شكل أوراق نقدية من فئة 2000 دج، في حين تأكد من طرف الخبراء أنه مزور".

وفتح في حق الموقوفين ملف جزائي وقدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص.