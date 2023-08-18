رئيس وزراء إثيوبيا يُرحب بالرئيس الإماراتي.. "أخي العزيز وصديقي"

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، "أبي أحمد"، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أديس أبابا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

ونشر أبي أحمد تدوينة على موقع "X" (تويتر سابقا) قال فيها: "أرحب بأخي وصديقي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إثيوبيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن "العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل العميق والرؤية المشتركة للتقدم المتبادل".

التنمية المستدامة

وأكد على أن إثيوبيا والإمارات ستواصلان التعاون في السعي لتحقيق التنمية المستدامة.

ووصل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على رأس وفد من بلاده إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة "وام" أنه كان في مقدمة مستقبلي الرئيس لدى وصوله المطار، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقد رافقت الطائرة الرئاسية لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبا به.

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الداخلية الإماراتية من الاقتراب من مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه في حالات تقلب الطقس وشدة الأمطار والرياح، وأعلنت تغليظ العقوبة للمخالفين.

وشدد مجلس المرور الاتحادي العقوبة على المخالفين من ضمن الإجراءات الوقائية التي تتعلق بالتصرف الآمن خلال أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة.

وأكد استحداث مادة جديدة وهي مخالفة "دخول الأودية أثناء جريانها، أيا كان مستوى خطورتها" وغرامتها 2000 درهم و23 نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوما.

كما شدد عقوبة "التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة"، وذلك بالغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية تضاف لملف السائق.