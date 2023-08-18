تسيير قافلة دعوية لمدينة إسنا بمشاركة قيادات أوقاف الأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، عن تسيير قافلة دعوية موسعة، بمشاركة نخبة من الساده الأئمة المتميزين بالمديرية.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف أنه شارك بالقافلة قيادات الدعوة بالمديرية على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف حاجر كومير هذه القافله الموسعة.

وأضاف أنه تم عقد احتفالية كبرى بمسجد الحاج طه بقرية كومير، وذلك لتكريم حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفى، والذي اشتمل على افتتاح الحفل بالقرآن الكريم وإلقاء كلمات دينية، ومشاهدة مواهب الإنشاد لطلبة البرنامج الصيفي، ثم توزيع شهادات التقدير للمتميزين من طلبه البرنامج الصيفى

جاء ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزاره لنشر العلم في كافة أنحاء الدولة.