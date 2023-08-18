إصابة مواطن بطلق ناري فى قنا بسبب خلافات على أرض زراعية

تعرض مواطن للاصابة بطلق ناري، اليوم الجمعة، بسبب خلافات على أرض زراعية في قرية حمرة دوم بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بسبب خلافات على أرض زراعية..إصابةمواطن بطلق ناري بقنا

البداية بتلقى مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة مواطن بطلق ناري، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية حمرة دوم، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة.

مصرع 3 اشخاص في حادث اصطدام دراجة بخارية بالدقهلية

كما لقي 3 أشخاص حتفهم ، في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولى ، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولي، أمام قرية السلسول دائرة المركز مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع 3 مواطنين.

تم نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفى جمصة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتحفظ على الدراجة البخارية، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى أمام المواطنين.