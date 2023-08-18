ثبات سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الـATM

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار خلال نهاية التعاملات البنكية اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، في أول يوم من أيام الأجازة الاسبوعية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وفي هذا السياق "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء مقابل الجنية المصري في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع والوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التجارية وسلعية لاسيما الدولارية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الدولار مقابل الجنية المصري في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.

أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.