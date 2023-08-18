الرجفان الأذيني.. مرض يسبب ضربات القلب أشهر أعراضه

الرجفان الأذيني (AFib) هو ضربات قلب غير منتظمة وسريعة للغاية في كثير من الأحيان، ويسمى عدم انتظام ضربات القلب عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى جلطات دموية في القلب، وتزيد الحالة أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالقلب.

أثناء الرجفان الأذيني ، تنبض الحجرتان العلويتان للقلب - تسمى الأذين - بشكل عشوائي وغير منتظم، لقد ضربوا بشكل غير متزامن مع غرف القلب السفلية المسماة البطينين، وبالنسبة للعديد من الأشخاص ، قد لا تظهر أعراض AFib. لكن الرجفان الأذيني قد يسبب ضربات قلب سريعة ، وضيق في التنفس أو خفة في الرأس.

قد تأتي نوبات الرجفان الأذيني وتختفي ، أو قد تستمر، والرجفان الأذيني بحد ذاته عادة لا يهدد الحياة، ولكنها حالة طبية خطيرة تحتاج إلى علاج مناسب لمنع السكتة الدماغية.

قد يشمل علاج الرجفان الأذيني الأدوية والعلاج لصدمة القلب مرة أخرى لإيقاع منتظم وإجراءات لمنع إشارات القلب المعيبة.

قد يعاني الشخص المصاب بالرجفان الأذيني أيضًا من مشكلة في نظم القلب تسمى الرفرفة الأذينية، وتتشابه علاجات الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية.

أعراض الرجفان الأذيني

قد تشمل أعراض AFib:

الشعور بنبض قلب سريع ، أو خفقان ويسمى خفقان القلب.

ألم صدر.

دوخة.

تعب.

دوار.

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة.

ضيق في التنفس.

ضعف.