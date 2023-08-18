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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل التعاون أمام النصر.. تاوامبا في الهجوم

تاوامبا لاعب التعاون
تاوامبا لاعب التعاون

أعلن المدير الفني بريكليس شاموسكا تشكيلة التعاون الأساسية لمواجهة النصر في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

 

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تشكيل النصر أمام التعاون.. عودة رونالدو وتاليسكا

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يدخل فريق التعاون المباراة باحثًا عن أول انتصاراته في الدوري بعد التعادل في الجولة السابقة مع الفتح بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وجاء تشكيل التعاون للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: مايلسون 

الدفاع: عبدالملك العييري - اندري جيروتو - وليد الأحمد - حسن كادش

الوسط: معاذ فقيهي - أشرف المهديوي - فلافيو ميديروس

الهجوم: الفارو ميدران - ماتيوس كاسترو - لياندر تاوامبا

في حين يدخل النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش 

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

مباراة النصر والتعاون منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وجعفر الصليح، كما ستذاع على قناة Sport TV2 Portugal البرتغالية الحاصلة على حقوق بث مواجهات النصر.

يذكر أن النصر قد سقط في فخ الهزيمة بالجولة الأولى على يد الاتفاق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، حيث يبحث العالمي اليوم عن أول انتصاراته بالدوري.