مصطفى بكري يعرض شهادة المراكبي وحسان بشأن فض اعتصام رابعة الإرهابي (شاهد)

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن هناك حملات خارجية تحاول شيطنة أجهزة الأمن المصرية، وتحملها ما حدث في فض اعتصام رابعة، لافتًا إلى أن هناك مروجين للشائعات وحملات تستهدف مؤسسات الدولة المصرية، للنيل منها”، معلقًا: «الرد عليهم هو أسلم الحلول والمواقف".

استعرض "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "ًدى البلد"، اليوم الجمعة، شهادة الداعية السلفي جمال المراكبي والشيخ محمد حسان بشأن فض اعتصام رابعة الإرهابي.

أشار إلى أن هناك حملات خارجية تستهدف الأمن المصري في أحداث فض رابعة الإرهابي، لافتًا إلى أن الداعية السلفي جمال المراكبي والشيخ محمد حسان كانا وسيطان بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان لإنهاء اعتصام رابعة الإرهابي.

واصل بكري أن جماعة الإخوان الإرهابية نكثت بوعودها مع الشيخان، وشهادتهما تكشف كذب الجماعة الإرهابية بل وتحملها ما حدث في فض اعتصام رابعة.

أكمل أن هناك مروجين للشائعات وحملات تستهدف مؤسسات الدولة المصرية، للنيل منها، والرد عليهم هو أسلم الحلول والمواقف.