بريطانيا تكشف آخر التطورات بشأن عدد المواليد

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في "المملكة المتحدة"، أن عدد المواليد في إنجلترا وويلز انخفض إلى أدنى مستوى مُنذ عقدين، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، فقد ولد ما يزيد قليلا عن 605 آلاف طفل في إنجلترا وويلز في عام 2022، مشيرا إلى أن هذا هو أقل رقم يسجل في عدد المواليد منذ عام 2002 وانخفاض يقارب 20000 (3٪) عن العام السابق.

وأفادت البيانات بأن ما يقرب من ثلث المواليد (30٪) في عام 2022 كانت لأمهات من خارج المملكة المتحدة، مبينة أن النسبة الأكبر للمواليد هم من أمهات من الهند ورومانيا، أما النسبة الأكبر من آباء هؤلاء المواليد هم من باكستان.

وكان هناك ما يقرب من 18000 مولود من أمهات مولودات في الهند، بزيادة قدرها 16% عن عام 2021.

التحليل الصحي في مكتب الإحصاء الوطني

وقال جيمس تاكر، رئيس قسم التحليل الصحي في مكتب الإحصاء الوطني ، إن العدد السنوي للمواليد في إنجلترا وويلز "يواصل انخفاضه"، مضيفا: "ما يقرب من ثلث جميع هذه الولادات كانت لنساء غير مولودات في المملكة المتحدة. هذه هي أعلى نسبة من المواليد الأحياء لنساء غير مولودات في المملكة المتحدة شوهدت منذ بدء سجلاتنا".

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مركز "باترسي" لإنقاذ الحيوانات والكلاب والقطط رفض إرسال أي قطط إلى مبنى مجلس العموم البريطاني بسبب خطر يهدد حياتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفئران والجرذان في مجلس العموم خارجة عن السيطرة لدرجة أنه لا يمكن نشر قطة لمكافحة هذه الآفة.

وقال المتحدث باسم المنظمة إن "المكان يعتبر بيئة غير مناسبة للقطط بسبب استخدام مصائد القوارض السامة. المصائد سامة لكل من القطط والقوارض".