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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل النصر أمام التعاون.. عودة رونالدو وتاليسكا

رونالدو وتاليسكا
رونالدو وتاليسكا

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة النصر الأساسية لمواجهة التعاون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في دوري روشن

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موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن ..والقناة الناقلة

وجاءت تشكيلة النصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش 

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

مباراة النصر والتعاون منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وجعفر الصليح، كما ستذاع على قناة Sport TV2 Portugal البرتغالية الحاصلة على حقوق بث مواجهات النصر.

يذكر أن النصر قد سقط في فخ الهزيمة بالجولة الأولى على يد الاتفاق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، حيث يبحث العالمي اليوم عن أول انتصاراته بالدوري.