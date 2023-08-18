تشكيل النصر أمام التعاون.. عودة رونالدو وتاليسكا

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة النصر الأساسية لمواجهة التعاون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وجاءت تشكيلة النصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

مباراة النصر والتعاون منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وجعفر الصليح، كما ستذاع على قناة Sport TV2 Portugal البرتغالية الحاصلة على حقوق بث مواجهات النصر.

يذكر أن النصر قد سقط في فخ الهزيمة بالجولة الأولى على يد الاتفاق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، حيث يبحث العالمي اليوم عن أول انتصاراته بالدوري.