القوات الأوكرانية تُعزز دفاعاتها على الحدود مع بيلاروسيا

أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية، "سيرجي ناييف"، أن قيادته قررت تعزيز الدفاعات على الحدود مع بيلاروسيا، "رغم أن الوضع هناك هادئ وتحت السيطرة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

يُذكر أن بولندا تحشد قواتها أيضا على الحدود مع بيلاروس، متذرعة تارة بالتدريبات الروسية البيلاروسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر أراضي بيلاروس، وتارة بنشر قوات "فاغنر" الروسية في بيلاروس، في محاولة للتستر على خططها العسكرية.

القوات المشتركة الأوكرانية

وسبق، أن بحث قائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرجي ناييف، والقائد العملياتي للقوات البولندية توماش بيوتروفسكي، تداعيات نشر مجموعة "فاغنر" الروسية في بيلاروس.

من ناحية أخرى، قال أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي إن العديد من الدول "تدعم صيغة السلام" التي طرحها الأخير، زاعما أن "الدول التي تنضم لتلك الصيغة تتزايد كل أسبوع وبلغت اليوم 63 دولة".

وصرح يرماك بذلك على هواء قناة "رادا" الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة "خطة كييف" اليوم الجمعة مع سفراء تلك الدول، وفي هذا الخصوص كان التركيز أيضا خلال الاجتماع على المسائل البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب يرماك، فقد "انضمت حتى الآن 25 دولة" إلى إعلان الضمانات الأمنية طويلة المدى لكييف، والذي تبنته مجموعة السبع G7 على هامش قمة الناتو التي انعقدت في فيلنيوس.

ومن المعروف أنه في 8 أغسطس الجاري، نشر مكتب الرئاسة الأوكرانية وثيقة في موقعه على الإنترنت حول خطّة التسوية التي تروج لها كييف. وتعكس تلك الوثيقة أحكاما مثل الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي.