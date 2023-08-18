ضبط 29 مُهاجرًا سوريًا في ولاية أدرنا.. تركيا تكشف التفاصيل

أعلنت "السُلطات التركية"، ضبط 29 مُهاجرًا غير شرعي، ممن يحملون الجنسية السورية، في ولاية أدرنا الحدودية مع بلغاريا واليونان، شمال غرب البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال مكتب والي أدرنا إنه جرى ضبط هؤلاء المهاجرين، داخل سيارتين أوقفتهما فرق الدرك التركية، بالقرب من الحدود البلغارية.

وأضاف في بيان، أنه تم إرسالهم إلى مديرية الهجرة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار أيضًا إلى توقيف شخصين آخرين، يشتبه بأنهما كانا يهربان المهاجرين، دون ذكر جنسيتهما.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التركية عن رصدها درجة حرارة عند حوالي 50 درجة مئوية، وذلك لأول مرة في تاريخ الأرصاد في البلاد.

درجة حرارة قياسية جديدة في تاريخ تركيا

وقال وزير البيئة التركي محمد أوز حسكي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا)، إنه "حسب بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، تم رصد درجة حرارة قياسية جديدة في تاريخ تركيا يوم 15 أغسطس".

وأوضح أنه تم رصد الحرارة عند 49.5 درجة مئوية في مدينة ساريجاكايا بولاية إسكي شهر في غرب تركيا.

وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد في عام 2021، وهي 49.1 درجة.

يُذكر أن العديد من المناطق حول العالم تشهد موجات حر قياسية هذا الصيف. وتشير معطيات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لمتابعة البيئة على الأرض من الفضاء، إلى أن يوليو عام 2023 أصبح الشهر الأشد حرارة في تاريخ الأرصاد.