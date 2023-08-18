بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء الترتيبات الخاصة بمعسكر الأهلي

غادر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولى اليوم متوجهًا إلى النمسا، في رحلة تستغرق 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا، فيما رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

ويقوم خالد بيبو بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعود خالد بيبو إلى القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا.

خالد بيبو مديرًا للكرة بالنادي الأهلي

وفى سياق متصل، أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارًا بتعيين خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وتعيين وليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين.

ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ 4 سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على الكثير من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.