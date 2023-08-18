البيت الأحمر الذي نجا من حرائق هاواي.. (يبكي على الأطلال)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الصور، والتي انتشرت بكثرة خلال الساعات الأخيرة، وهذه الصور حيرت الكثير من المواطنين ورواد السوشيال ميديا، وهو نجاة منزل واحد من الحريق في إحدى المناطق.

حرائق جزيرة ماوي في هاواي

وأظهرت الصور المنتشرة، منزلًا واحدًا نجا من الحريق التي تعرضت له جزيرة ماوي في هاواي من حرائق الغابات التي دمرت مدينة لاهاينا بالكامل، إلا أن هذا المنزل الوحيد في الغابة هو الذي نجا بمفرده من الحرائق.

وبأعجوبة كبيرة نجا المنزل الوحيد في جزيرة ماوي في هاواي من الحريق، وفي التصوير الجوي للمنطقة ظهر المنزل يقف منفردًا وسط حطام المنازل في الجزيرة، ووقف المنزل المكون من طابقين بشكل جمالي كبير وسط الخراب الذي ملء المنطقة بأكملها إثر الحرائق التي استمرت في المنطقة.

حرائق غابات هاواي

ووقف المنزل شامخًا بجدرانه البيضاء وسقفه الأحمر، ولم يكن هذا المنزل هو الوحيد الذي نجا من الحريق، حيث إن النباتات والأشجار المحيطة نجت هي الأخرى من الحريق، وهو ما كان سببًا في حيرة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء "فيسبوك".

وأرجع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه من الممكن أن يكون الطريقة التي شيد بها المنزل هي التي حمته من الحريق الذي أكل الأخضر واليابس، وأطلقوا عليه اسم "البيت الأحمر الذي نجا من حرائق هاواي".

بدأت حرائق الغابات تجتاح جزيرة ماوي في هاواي بقوة مدمرة خلال الأسبوع الأول من أغسطس، وأثارها إعصار قريب، وسرعان ما خرجت الحرائق عن السيطرة وتسببت في دمار هائل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حجم الدمار الكبير الذي تسببت فيه حرائق هاواي، وأدت إلى مقتل أكثر من 110 مع استمرار فرق الإنقاذ في العمل على إخمادهم والعثور على أولئك الذين ربما تم القبض عليهم وفقدوا في النيران.

وتسببت حرائق الغابات بالفعل في أضرار لأكثر من 3088 منزلًا ستصل تكلفة إعادة بنائها إلى 1.3 مليار دولار على الأقل.

تقع الغالبية العظمى (2808 عقارات) من المنازل المتضررة في بلدة لاهاينا المحترقة ، لكن البلدات القريبة من بوليهو وبوكالاني قد شهدت أكثر من 151 مليون دولار من الأضرار المشتركة.