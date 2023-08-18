مستشفى أسيوط العام تجري 120 حالة قسطرة

تفقد الدكتور محمد زين الدين، حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والذي كان يرافقه المعتصم بالله السيوطي، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة. حيث التقى الدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام الشاملة والدكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى وطاقم العمل المعاون لهم.

وقد تم تفقدهم للتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية في وحدة القسطرة القلبية، حيث صاحبوا على عناقد عمل الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية.

كما تحدث دكتور علي جابر، رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام، عن إجراء 172 حالة خلال الثلاثة أسابيع الماضية بعد أن تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى وذلك بعد أن تم إجراء 62 حالة خلال الـ96 ساعة الماضية.

وفي أثناء زيارته لوحدة القسطرة، قام وكيل وزارة الصحة بتفقد غرف العناية المركزة والاستماع لآراء المرضى حول مستوى الخدمة المقدمة، وأعرب المرضى عن رضاهم عن الخدمة التي يحصلون عليها.

تأتي زيارة وكيل وزارة الصحة بأسيوط في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي والتأكد من جودة بيئة العمل وتوافر الفرق الطبية وتذليل أية عقبات قد تواجه العمل في المنظومة الصحية.

من جانب آخر، صرح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم إجراء 120 حالة قسطرة خلال العشرة أيام الماضية في إطار جهود وحدة القسطرة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 يوم صحة.

وقد أثنى على جهود فريق عمل وحدة القسطرة ووجه الشكر للدكتور علي جابر مدير الوحدة.

تستقبل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أسيوط العام حالات الطوارئ وقوائم الانتظار على مدار الساعة، وتقدم خدماتها لأهالي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بدعم كبير من وزارة الصحة والسكان وبتنسيق مع جامعة أسيوط.

مستشفي اسيوط العام تجري خلال 10ايام ـ120 حالة قسطرة والقضاء علي الانتظار