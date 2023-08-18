المنيا تتابع رفع الإشغالات من الطريق العام

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا، في تنظيم الحملات المكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية.

وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وتسيير حركة مرور المركبات والمواطنين، وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة، وتحقيق الانضباط العام...

حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميداني على كل الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كل الإشغالات، وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي السياق هذا، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات تفتيشية بشوارع المدينة، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع كل الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، بتكثيف المرور الميداني والحملات لرفع الإشغالات من الطريق العام والأرصفة الجانبية، وأسفرت الحملات عن تحرير 25 محضرا لإشغال الطريق العام بــ3 شوارع رئيسية، (سعد زغلول، ناصر، ميدان الأحمدي)، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، حررت الوحدة المحلية 103 محاضر إشغالات متنوع منها، 10 محاضر إشغال طريق بصندفا، و93 محضرا إشغال للطريق العام بشارع بورسعيد، وطريق البحر، والدليل بالمدينة، خلال حملات لرفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المركبات والمواطنين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق حيث تم تحرير 152 محضر إشغال طريق منها، 10 محاضر بنطاق قرية إبشادات، و137 محاضر إشغالات بمحيط حى شرق، وشمال المدينة، تنوعت المحاضر بين إشغال طريق وإزالة إدارية وبائع متجول لخلق سيولة مرورية وتيسير الحركة المواطنين.