محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد حاله النظافة بعدداً من القطاعات بالأحياء ومدي تواجد فرق العمل الميدانية اليوم الجمعة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي مؤكداً علي رئيس الحي بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها.

كما شدد المحافظ علي كلبشة السيارات المتعدية علي ارصفه المشاه والجزيرة الوسطي وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق .

ووجه المحافظ بمراجعه اعمال الرصف التي تمت بعدداً من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافه الملاحظات .

وخلال جولته استمع المحافظ لعددا من شكاوي واراء المواطنين مؤكداً علي الاستجابه لهم .

رافق المحافظ خلال الجولة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.