التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في تنفذ مشروعات" حياة كريمة "

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، للتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمحافظات ، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الإنتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

مشدداً ، على رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام ومراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية ، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

وتفقد رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية والتي ضمت أعمال الإنشاءات والتشطيبات والتركيبات بمحطة مرشحات مياه الشرب والصرف الصحي ، بقرية نزلة البدرمان.

مؤكداً ، تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ، ضمانًا للإنتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة ، والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفى ذات السياق، تفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية (أبيوها) ، وذلك للإطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية ، والتأكد من الإلتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.