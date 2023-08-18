إزالة حالات تعدي على أراضي زراعة بمركز القوصية
بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية في مصر، تم إلزام الجهات المعنية بإزالة أي تعدي والتصدي لأي مخالفات فيما يتعلق ببناء منشآت غير قانونية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدون ترخيص.
وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية بمير، بقيادة صفاء بدوي، بعملية إزالة حالة تعدي على أرض زراعية تقع في حوض سجلة الخطيب بقرية بنى ادريس.
وقد تم إزالة هذا التعدي وجميع البنى والمباني غير القانونية على مساحة نصف قيراط.
كما تم أيضًا إزالة القواعد المشيدة على مساحة قيراط والتخلص من البلوك غير المرخص على مساحة قيراط.
وأكد اللواء محمد عزت على رؤساء الوحدات المحلية أهمية تكثيف المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية. فبالحفاظ على هذه الأراضي ومنع التآكل والتبوير، يتسنى لنا الحفاظ على مواردنا الزراعية وضمان استمرارية الإنتاج الغذائي في المنطقة.
ويُعد هذا الإجراء بمثابة رسالة قوية للمخالفين وتحذير للجميع بأن أي تعدي على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص سيتم مواجهته بكل حزم وصرامة، تحت إشراف مؤسسات الدولة المختصة.
من جانبه، أشاد الأهالي بجهود الوحدة المحلية ورئيسها في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأراضي الزراعية، معبرين عن تفاؤلهم تجاه المستقبل ومستوى الرقابة الأمنية المتزايدة في المنطقة
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