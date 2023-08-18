استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في فزارة بالقوصية

بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، واصل العاملون في جهاز النظافة في الوحدة المحلية بفزارة تنفيذ حملات النظافة اليومية. تم تنفيذ رفع المخلفات صباحًا ومساءًا، وشملت المناطق المختلفة في المدينة.

تحت إشراف فرج عبد المنعم رئيس الوحدة المحلية، تم رفع المخلفات من النفق ومنطقة الحاوية في شارع الشيخ داوود. قدم رئيس مدينة القوصية التقدير لجميع عمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، وذلك نظرًا لتفانيهم وجهودهم المستمرة في ظروف عمل صعبة.

أشاد رئيس المدينة بالدور المميز للعمال في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقرى المركز. كما أكد أن النظافة تساهم في خلق بيئة صحية سليمة، وتقلل من انتشار الأمراض. يعتبر العمال في جهاز النظافة أحد العناصر الرئيسية في المحافظة على الصحة والسلامة العامة، ويتم تقدير جهودهم التي يبذلونها يومًا بعد يوم.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم عمال النظافة في تحسين المظهر العام للمدينة، مما يعزز الجانب الجمالي للبيئة ويؤثر إيجاباً على حياة المواطنين. يتوقع من المواطنين أيضًا المساهمة في هذه الجهود من خلال التعاون في فصل المخلفات ورميها في الأماكن المخصصة لها، لتحقيق بيئة مفعمة بالنظافة والحد من انتشار الأمراض.

لا شك أن جهود عمال النظافة في فزارة تسهم في إثراء جودة الحياة وتحقيق رفاهية المجتمع المحلي. تستحق عملهم التقدير والدعم من قبل الجميع، ونأمل أن تستمر حملات النظافة اليومية في تحقيق النجاح والتحسين المستمر للبيئة المحلية

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره