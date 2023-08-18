إزالة حالة تعد على أراض زراعية بمركز القوصية
في إطار توجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية، قامت الوحدة المحلية بفزاره بالقيام بإزالة حالة تعدي في حوض العمده بقرية تناغه، بمساحة 2 قيراط وارتفاع 3 متر. وكان البناء المخالف عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض، وقد تمت إزالته بالكامل.
تم تنفيذ عملية الإزالة بإشراف فرج عبدالمنعم، رئيس الوحدة المحلية، وبمشاركة المسؤولين عن الأملاك والتنظيم والزراعة.
وتأتي هذه الإزالة في إطار تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع جميع المخالفات والتعديات في المنطقة.
وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل بحزم وقوة مع جميع التعديات، ويأتي ذلك ضمن جهود السلطات المحلية للحفاظ على النظام والتنظيم في المنطقة، وضمان أمن وسلامة المواطنين وحقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية تواصل جهودها لرصد ومتابعة المخالفات والتعديات في المنطقة، وتعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بأسرع وقت ممكن.
وتهيب بالمواطنين المساهمة في هذه الجهود، من خلال الإبلاغ عن أي تعدي قد يشهدهونه، حتى يتسنى للسلطات المختصة التعامل معها بشكل فعال وفوري.
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