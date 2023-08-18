حملات نظافة يومية بمحلية فزارة في القوصية

واصل العاملون بجهازالنظافة في الوحدة المحلية بفزارة تنفيذ حملات النظافة اليومية من خلال رفع المخلفات اليومية، وقد تم رفع المخلفات من عزبة عبد السيد بجوار مركز الشباب بإشراف رئيس الوحدة المحلية فرج عبد المنعم.

تأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، حيث تم التأكيد على ضرورة رفع المخلفات بصفة دورية صباحًا ومساءً.

وقد أشاد رئيس مدينة القوصية بجميع عمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، لتفانيهم في عملهم وجهودهم وظروف عملهم الصعبة. كما أشار إلى أهمية دورهم المميز في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة والقرى في المركز.

وقد أكد رئيس المدينة أن النظافة تلعب دورًا هامًا في خلق بيئة صحية سليمة، وتساعد على عدم انتشار الأمراض. وشدد على أن هذه الجهود المستمرة تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة والأقرباء.

وبهذا الصدد، أكد فرج عبد المنعم أنه سيستمر في العمل مع فريق النظافة وتوفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق أفضل النتائج. وشجع العمال على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم والالتزام بالروتين اليومي للحفاظ على نظافة وجمال المدينة.

وفي ختام تقريرنا اليوم، نثني على جهود جهاز النظافة في الوحدة المحلية بفزارة ونتطلع إلى رؤية مزيد من التحسينات في الخدمات المقدمة بهدف الارتقاء بالمدينة إلى مستوى أفضل

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

محلية القوصية: استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره