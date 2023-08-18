محلية القوصية: رفع المخلفات وإزالة القمامة بالوحدة المحلية بمير

بالتزامن مع توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، تواصلت جهود العاملين في جهاز النظافة بالوحدة المحلية بمير في تنفيذ حملات النظافة اليومية، حيث تم رفع المخلفات اليومية من أمتعة محطة مياه مير. يشرف على هذه الحملة صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية بمير.

وقد أشاد رئيس مدينة القوصية بالعاملين في جهاز النظافة وبمجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، لتفانيهم وجهودهم في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقرى المركز.

كما أكد أن النظافة لها دور كبير في خلق بيئة صحية سليمة والمساهمة في منع انتشار الأمراض.

إن هذه الجهود المستمرة لرفع المخلفات بانتظام صباحًا ومساءً تأتي في إطار التوجيهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مستوى النظافة والصحة العامة، وتعتبر هذه الحملات اليومية مهمة جداً للحفاظ على جمالية المدينة وخلق بيئة حضرية نظيفة وجذابة.

ومن جانبه، أعرب صفاء بدوي عن فخره واعتزازه بالعاملين في جهاز النظافة بمير، مشيراً إلى دورهم المميز والحاسم في إبقاء المدينة نظيفة ومرتبة. وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لرفع المخلفات بانتظام وفقًا للتوجيهات الصادرة.

وفي نهاية الأمر، يجب أن نشيد بجهود العاملين في مجال النظافة وأن ندعمهم ونشجعهم على مواصلة هذا العمل الحيوي، فالنظافة هي أساس صحة المجتمع، ولذا يجب علينا جميعًا المساهمة في الحفاظ على نظافة بيئتنا والعمل سويًا من أجل تحقيق بيئة صحية ومزدهرة للجميع.