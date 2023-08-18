محلية القوصية: إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية ببني إدريس
في إطار توجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية، قامت الوحدة المحلية بمير بإزالة حالة تعدي في حوض توفيق ببني إدريس.
وقد تمت هذه العملية عن طريق فك شده خشبية تغطي مساحة ١٣٠ متراً، وفك شده خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة ١٣٠ متراً.
إلى جانب ذلك، تمت إزالة حالتين في حوض الجناين وتشمل ردم حفر قواعد على مساحة ١٢٠ متراً وفك شده خشبية على مساحة ١٠٠ متر. وتم أيضاً إزالة حالة في حوض مهران وتتمثل في ردم قواعد على مساحة ١٨٠ متر.
تعقيباً على ذلك، قامت صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولو الأملاك والتنظيم والزراعة بإشراف هذه العمليات.
هذا وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة بالإزالة وعلى ضرورة القيام بإزالة المخالفات بكل قوة وحزم. يأتي ذلك حرصاً منه على حفظ النظام واحترام القانون في المنطقة.
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