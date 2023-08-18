مطالب بإحلال وتجديد كوبري ترعة المناصرة بقنا

يطالب أهالى قرية المناصرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرب بهجورة بمركز نجع حمادي فى محافظة قنا، بإحلال وتجديد كوبري الكيلو ٤ المعروف بكوبري السكه، والواقع على ترعة المناصرة بزمام قرية القمانة، وذلك نظراً لتهالك الكوبرى وانسداد الماسورة الواقعة باسفله بجزوع النخل والمخلفات بين الحين والآخر، وتسببها فى حجز المياه عن الأراضى الزراعية وعدم وصولها لزراعات خاصة فى فصل الصيف الذى يكثر فيه الطلب على المياه .

يقول الدكتور سليم عبد الحكيم احد مزارعى قرية المناصرة المتضررين، بدء حديثة قائلا: تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسؤولين بوزارة الرى بقنا، وغيرها من الجهات المعنية، على مدار السنوات الماضية، لوضع حل لمشكلة كوبرى الكيلو ٤ والمعروف بكوبرى السكة، من خلال إحلال وتجديد الكوبري فى اسرع وقت ممكن حفاظا على الزراعات القائمة التى يتم ريها من خلال تلك الترعة وعدم تعرض المحاصيل الزراعية للتلف .

وذكر عبد الحكيم ان تلك الجهات قامت بالرد علينا بالفعل، من خلال إعلامنا بادراج الكوبرى ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

مضيفاً ان الكوبري جرى إنشائه منذ ما يقارب من عام ١٩٠٤ وأصبح فى الوقت الحالى متهالك ويتسبب حاليآ فى حجز المياه بين الحين والآخر وعدم وصولها لباقى الاراضى المزرعة بقصب السكر خاصة بزمام المناصرة والقمانة والتى تقدر مساحتها بأكثر من ألفين فدان.

وأوضح محمود أحمد الراوى، أن المشكلة تكمن فى وجود ماسورة حديديه قطرها محدود هى التى تمر من خلالها مياه الرى، ذاكرا انها وبسبب قطرها المحدود تتعرض للانسداد بين الحين والآخر وهو ما يتسبب فى تعطيل وصول مياه الرى لمساحات كبيره من الأراضى الزراعية، ويطر المزارعين لنزول فى الترعة لتسليك الماسورة لضمان وصول المياه لزراعاتهم التى اغلبها مزروع بنبات قصب السكر .

وطالب علاء احمد علي، مزارع واحد المتضررين، من المسؤولين بضرورة الإسراع فى البدء في إحلال وتجديد الكوبرى، مضيفاً ان هناك اكثر من ألفين فدان بزمام قريتى المناصرة والقمانة فى حالة عطش مستمر بفعل الاسنداد المتواصل لماسورة المياه الواقعة أسفل الكوبرى، وقلة المياه الواصلة للزراعات، مضيفاً ان الوضع لا يستحمل الانتظار للخطة التى لا نعلم متى يتم تنفيذها على حد قوله .