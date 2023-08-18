متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع بديروط

تمت متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط، وذلك بناءً على تعليمات صادرة من محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط. وحضر هذه المتابعة الدكتور حسام عبد الناصر يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة، إلى جانب حسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس المركز والمدينة، ونصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات، بالإضافة إلى فريق الإشغالات.

تأتي هذه الأعمال ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها فخامة السيد رئيس الجمهورية. حيث يتم تركيب بلاط الانترلوك في الشوارع الرئيسية بهدف تجميل وتحسين منظر المدينة.

كما يتضمن المشروع أعمال المرافق اللازمة مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات.

تجدر الإشارة إلى أن تركيب بلاط الانترلوك يمتاز بعدة فوائد، حيث يسهم في تحسين حالة الشوارع وتوفير سطح متين ومستوي يسهل حركة المركبات والمشاة.

كما يعتبر البلاط المستخدم ذو جودة عالية ومتينة في مواجهة التأثيرات الطبيعية والحرارة المرتفعة.

تعمل الجهات المعنية في مدينة ديروط على تنفيذ هذه الأعمال بأقصى سرعة ودقة، بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة لسكان المدينة وزوارها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في تحسين جودة الحياة بالمدينة وتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى رفع قيمة العقارات في تلك المناطق.

وفي ختام المتابعة، أعرب الحضور عن تقديرهم وامتنانهم للجهود المبذولة في إنجاز هذه الأعمال، كما أكدوا على ضرورة استكمال المشروع في الوقت المحدد والالتزام بالمعايير الجودة لضمان تحقيق النتيجة المطلوبة

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط