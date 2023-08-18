"محلية الفتح" بأسيوط تزيل أعمدة خرسانية على أرض زراعية

تم تنفيذ إزالة أعمدة خرسانية غير مشروعة على أرض زراعية في منطقة حوض المؤيد بقرية عرب مطير، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفة بحزم وقوة، ضمن جهود التصدي لأي شكل من أشكال التعدي على القوانين.

تولى عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بالاشراف على هذه العملية، بالتعاون مع علي عطا أحمد نائب رئيس المركز، وعمرو إسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية عرب مطير، وخالد حجازي مدير الإزالات بالمركز.

قد تمت إزالة الأعمدة الخرسانية غير المشروعة التي امتدت على مساحة تقدر بحوالي 80 متر مربع. وقد تم تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها تجاه المخالفة، بهدف فرض النظام وتطبيق القانون على المخالفين.

تأتي هذه الإزالة في إطار الجهود المستمرة لملاحقة أي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين. وتعكس التصدي الحازم لهذه المخالفة التزام المسؤولين بحفظ النظام والحفاظ على تنمية المدينة وتطورها بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

من جانبه، أعرب رئيس مركز ومدينة الفتح عن رضاه عن نتائج هذه العملية، مشدداً على ضرورة استمرار التصدي لأي تعديات جديدة وتطبيق القانون بكل حزم وقوة. كما نوّه بدور قيادة المركز والمسؤولين في إشراف عملية الإزالة ولجم أي تعدي قد يضر بالبيئة والمصالح العامة

محلية الفتح: تم تنفيذ إزالة اعمده خرسانية على أرض زراعيه

محلية الفتح: تم تنفيذ إزالة اعمده خرسانية على أرض زراعيه

محلية الفتح: تم تنفيذ إزالة اعمده خرسانية على أرض زراعيه