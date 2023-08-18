بين الترقب والقلق.. أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بمصر

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة، بعد أخر ارتفاع سجلته أعيرة المعدن الاصفر في منتصف التعاملات اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 2388.5 جنيه للبيع، و2367.5 جنيه للشراء.

فيما استقر سعر الذهب اليوم عالميًا، وفق آخر تحديث لـ بورصة الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الذهب الآن ببورصة الذهب العالمية الأونصة بسعر 1891 دولارات، طبقًا لـ«رويترز».

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة، بعد أن فاجأت الجميع بعد الانخفاضات الذي شهدها صباح اليوم، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية للذهب بصورة لحظية مع ظهور التحديثات في الصاغة وبورصة الذهب، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 2605.75 جنيه 2582.75 جنيه

عيار 22 2388.5 جنيه 2367.5 جنيه

عيار 21 2280 جنيها 2260 جنيها

عيار 18 1954.25 جنيه 1937.25 جنيه

عيار 14 1520 جنيها 1506.75 جنيه

عيار 12 1302.75 جنيه 1291.5 جنيه

عيار 9 977.25 جنيه 968.5 جنيه

سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة

الذهب

سعر الذهب عيار 24

- صعد سعر الذهب عيار 24 ليحقق مستوى 2605.75 جنيه للبيع، و2582.75 جنيه للشراء.

الذهب عيار 22

- شهد سعر الذهب عيار 22 نحو 2388.5 جنيه للبيع، و2367.5 جنيه للشراء.

الذهب عيار 21

- زاد سعر الذهب عيار 21 ليحقق مستوى 2280 جنيها للبيع، و2260 جنيها للشراء.

الذهب عيار 18

- استقر سعر الذهب عيار 18 عند 1954.25 جنيه للبيع، و1937.25 جنيه للشراء.

الذهب عيار 14

- بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيها للبيع، و1506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- شهد سعر الذهب عيار 12 نحو 1302.75 جنيه للبيع، و1291.5 جنيه للشراء.

الذهب عيار 9

- ارتفع سعر الذهب عيار 9 ليحقق مستوى 977.25 جنيه للبيع، و968.5 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب الآن في مصر

- كما صعد أيضًا سعر الجنيه الذهب ليسجل 18240 جنيها للبيع، و18080 جنيها للشراء.

أوقية الذهب

- وقفزت الأوقية العالمية لتحقق مستوى 1896 دولارا للبيع، و1894 دولارا للشراء.