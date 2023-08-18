حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع بالبداري فى أسيوط

بدأ مسئولي قسم النظافة في اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض. حيث قامت فرق النظافة بتنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع، وذلك تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري.

تعمل فرق النظافة بجهود كبيرة لضمان بيئة نظيفة وصحية لسكان المدينة. فقد تم توفير المعدات والأدوات اللازمة لجمع ونقل المخلفات، بالإضافة إلى توفير سيارات نظافة قوية وفعالة للقضاء على التراكمات والأوساخ في الشوارع.

يتم تقديم التدريب المناسب لفرق النظافة لجعلها قادرة على معالجة التحديات المختلفة التي يواجهونها أثناء أداء مهامهم. تشمل هذه التحديات التعامل مع المخلفات الكبيرة والثقيلة والتي تتطلب جهوداً إضافية لنقلها والتخلص منها بشكل آمن.

بالإضافة إلى رفع المخلفات الصلبة، تركز الحملات أيضًا على استخدام المكانس لتنظيف الشوارع والأماكن العامة. يتم تسخير فرق التنظيف لتنظيف الممرات والرصف وإزالة الأوراق المتساقطة والأتربة والأوساخ.

وتشدد السلطات المحلية على أهمية الالتزام بقواعد النظافة في جميع الأماكن العامة. يتم توجيه الدعوة إلى السكان والزوار للحفاظ على نظافة البيئة من خلال التخلص من القمامة في المكان المخصص لها وعدم رميها في الأماكن غير المخصصة.

تعكس هذه الجهود المستمرة التزام محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، بتحسين نوعية الحياة للمجتمع المحلي والمحافظة على صحة البيئة. يستمر العمل بشكل دوري ومنتظم من أجل تحسين ظروف النظافة في المدينة وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة الصحية.

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع

محلية البداري: تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع