المجلس التنفيذي بمحلية البداري بأسيوط يناقش آخر تطورات المشاريع بالمركز

تم عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة البدارى برئاسة السيد محمد حسن عبدالكريم، رئيس المركز. حضر الاجتماع نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية، وسكرتير مجلس ومدينة البدارى، ومديرو الإدارات في المركز، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي في مركز ومدينة البداري.

خلال الاجتماع، تم عرض عدد من الموضوعات المهمة والتي تخص التطورات والمشاريع في المركز والمدينة. تمت مناقشة هذه الموضوعات بشكل دقيق وشامل، بهدف اتخاذ القرارات التي تعزز النمو والتنمية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم اتخاذ عدة قرارات هامة جاءت لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المركز والمدينة. وتعد هذه القرارات نتيجة للتحليل الدقيق للوضع الحالي وتوقعات المستقبل، وبناء على توصيات المختصين في المجالات المختلفة.

من بين القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، تشمل إطلاق مشروع لتحسين بنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك تجديد الشوارع والطرق وتطوير نظام الصرف الصحي وتعزيز الخدمات الصحية في المركز وتوسيع مراكز الرعاية الصحية المتاحة وتنفيذ برنامج لدعم رواد الأعمال المحليين وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

هذه القرارات تمثل جهود المجلس التنفيذي في مركز ومدينة البدارى لتحقيق التطور المستدام وتحسين جودة الحياة في المنطقة. ومن المتوقع أن تؤثر إيجابياً على الاقتصاد المحلي وتعزز رفاهية السكان.

يواصل المجلس التنفيذي في مركز ومدينة البدارى العمل بجد لتنفيذ هذه القرارات والمشاريع المستقبلية، بهدف تعزيز مكانة المنطقة وتحقيق تطلعات سكانها.

محلية البداري: عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة التطورات والمشاريع في المركز والمدينة

محلية البداري: عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة التطورات والمشاريع في المركز والمدينة

محلية البداري: عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة التطورات والمشاريع في المركز والمدينة

محلية البداري: عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة التطورات والمشاريع في المركز والمدينة

محلية البداري: عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة التطورات والمشاريع في المركز والمدينة

محلية البداري: عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة التطورات والمشاريع في المركز والمدينة

محلية البداري: عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة التطورات والمشاريع في المركز والمدينة