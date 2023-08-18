الرابطة المصرية بدارمشتات بألمانيا تشيد بجهود الاتحاد العام للمصريين بالخارج في دعم المغتربين

ثمنت فهيمة النقراشي، رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، حرص وزارة الهجرة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لتعريف المصريين بالخارج بمختلف الخدمات المقدمة لهم، بجانب الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وأكدت فهيمة النقراشي، أن مصر حققت الكثير من الإنجازات التي نفخر بها، رغم التحديات العالمية، مشيدة بالنسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي استضافت 1000 مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم، مشيدة باهتمام وزارة الهجرة بتنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج.

وتابعت النقراشي أن المصريين في ألمانيا تجمعهم سمات مميزة، بخلاف العديد من الدول الأوروبية، موضحة أنها تعيش في ألمانيا منذ 60 عاما، ومنذ 30 عاما تقريبا شاركت في تدشين المجلس الأعلى للجاليات، والذي يتواصل مع نحو 16 جالية في ألمانيا.

وأشارت السيدة فهيمة النقراشي، إلى أنها شاركت في تأسيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، منذ نحو 40 عاما، موجهة الدعوة للسفيرة سها جندي لحضور فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، والتي تضم العديد من ممثلي الاتحاد حول العالم.

واستعرضت "النقراشي" جهود الاتحاد العام للمصريين بالخارج من دعم ومساندة المصريين بالخارج، والحرص على دعم جهود الدولة المصرية والتعريف بمنجزاتها، في مختلف الدول التي تضم مصريين بالخارج.

وأشارت السيدة فهيمة النقراشي إلى احتفال الجالية المصرية والقنصلية بمدينة فرانكفورت الألمانية، بمرور 40 عامًا على اتفاقية التآخي والتبادل الثقافي بين القاهرة وفرانكفورت، وكذلك التآخي بين القاهرة وشتوتجارت، فى مجالات متعددة، لا سيّما الاستثمار والطب والسياحة، تأكيدا على متانة العلاقات بين مصر وألمانيا.

وأكدت رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، أن زيارات وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج تعزز الترويج لما تمتاز به مصر من فرص استثمار وتنمية، بجانب جهود القيادة السياسية في تحقيق الكثير من الإنجازات، مضيفة أن فخامة الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة للمستقبل وأبناء الوطن بالخارج يدعمونه ويثقون في قيادته الرشيدة.

واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة فهيمة النقراشي، رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، لمناقشة أحوال الجالية المصرية في ألمانيا، ودورهم في تعزيز العلاقات المصرية-الألمانية على مدار عقود.

