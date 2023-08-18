ضبط تجار المخدرات على السوشيال ميديا بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لترويج المواد المخدرة.

الداخلية .. تضبط متهمين بالترويج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا بالشرقية

وأمكن ضبط القائمين على إدارته "شخصان، مقيمان بالشرقية" وبحوزتهما "1100 أمبول مؤثر لأحد العالأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط متهم بسرقة أموال من داخل

الداخلية تضبط متهم بسرقة أموال من داخل خزينة محل عمله بالمقطم

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط متهم بسرقة أموال من داخل خزينة محل عمله بأحد الشركات في المقطم.

كانت البداية بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط “أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم" لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته "طبنجة صوت- عدد من الطلقات لذات العيار".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طالب تحت عجلات قطار ببنها

وفي واقعة أخري لقي طالب مصرعه؛ حيث صدمه قطار بدائرة مركز شرطة بنها، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة؛ يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب يدعى أسامة عبدالحليم جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب يبلغ من العمر نحو 15 سنة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت جهات التحقيق قرارها السابق