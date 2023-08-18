خروج ريكو حارس سان جيرمان من المستشفى

يخرج اليوم " الجمعة" الإسباني سيرجيو ريكو حارس المرمى البديل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية بعد نحو ثلاثة أشهر من تعرضه لحادث خطير على جواد.

كان الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا قد دخل إلى مستشفى في إشبيلية منذ 28 مايو لإصابته في الرأس بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.

بعدما بقي عدة أيام في غيبوبة، خرج حارس المرمى من وحدة العناية المركزة في 5 يوليو.

وبعد خمسة أيام، نشر اللاعب رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي طمأن فيها محبيه عن حالته الصحية.

وكتب حارس المرمى على إنستجرام: أردت أن أشكر كل من أظهر لي الحب خلال هذه الأيام الصعبة، أواصل العمل على شفائي.

وأضاف حارس مرمى إشبيلية السابق، الذي فاز معه بالدوري الأوروبي مرتين قبل أن ينضم إلى سان جيرمان في 2020: أشعر مرة أخرى بأنني محظوظ جدًا، شكرًا لكم جميعًا وآمل أن أراكم مرة أخرى قريبًا.