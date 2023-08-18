وفاة إمام وخطيب مسجد في مدينة أسيوط على منبر صلاة الجمعة اليوم

أعلنت مدينة أسيوط في اليوم عن وفاة إمام وخطيب مسجد خلال أدائه لصلاة الجمعة في مسجد الخطبة بمنطقة الوليدية. وقد توفى الإمام وهو يقف على المنبر.

وقد أفاد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، بأن المتوفى يدعى إسماعيل مرغني، وهو خطيب مسجد متطوع وموظف بمديرية الأوقاف في أسيوط.

وبين الدكتور قبيصي أنه أثناء إلقاء الراحل خطبة الجمعة على المنبر في منطقة الوليدية؛ فارق الحياة فجأة، ما جعل نهاية حياته خاتمة حسنة.

وأضاف قبيصي أنه تم الدعاء لله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

تعرب السلطات والمجتمع المحلي في أسيوط عن حزنهم وأسفهم العميق لفقدان إمام وخطيب مسجد محترم ومحبوب من قبل الجميع. يعتبر الإمام إسماعيل مرغني رمزًا للتفاني والتفوق في أداء واجبه الديني والاجتماعي.

هذه الواقعة تذكرنا جميعًا بقدرة الموت على حضورنا في أي لحظة، وتعزز أهمية تقدير الحياة وأن نكون دائمًا جاهزين للرحيل في أي وقت. تأتي الفاجعة هذه كصدمة للمجتمع المحلي، بينما نتذكر أن الموت هو حقيقة لا يستطيع أحد منا تجاهلها.

نشير إلى أنه ستجرى التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة المفاجئة للإمام، سعيًا لتوفير المزيد من الوضوح حول الحادثة التي هزت المجتمع المحلي في أسيوط.

إن فقدان إمام وخطيب مسجد محترم هو خسارة كبيرة للمجتمع المحلي، فالإمام هو رمز للأخلاق الدينية والتعاون الاجتماعي. ندعو الله أن يتغمد الإمام إسماعيل مرغني بواسع رحمته وأن يمنح أهله الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.