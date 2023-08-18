وفاة مؤدي مهرجانات شهير بسكتة قلبية مفاجئة .. حمو بيكا: وجعت قلوبنا

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس، مؤدي مهرجانات شهير يدعى كلوشة، وذلك إثر سكتة قلبية مفاجئة، ولم تعلن عائلته حتى الآن موعد تشيع جنازته .

أعلن خبر وفاة مؤدي المهرجانات كلوشة، المنتج فيجو الدخلاوي، وذلك خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" اخويا مات اجدعااان، كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة ".

حمو بيكا ينعى صديقه كلوشة .. “صدمة كبيرة”

ونعى حمو بيكا، مؤدي المهرجات كلوشة، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”:" صدمة كبيرة علينا كلنا، انا لله وانا اليه راجعون، وجعت قلوبنا عليك يابني اقسم بالله .. الله يرحمك يا كالوشا ".

كما كتب صديق مقرب لمؤدي المهرجانات كلوشة، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله تعالى وحده، اقسم بالله هتوحشني يا صحبي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".

وأضاف:" «والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، بقلوب مؤمنه راضيين بقضاء الله وقدره، انتقل الى رحمة الله تعالى (كلوشه) ، والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنآ على فراقك لمحزونون، ولا نقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون».