عاجل
تراجع بعض أصناف اللحوم اليوم الجمعة في المزرعة
الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة مؤدي مهرجانات شهير بسكتة قلبية مفاجئة .. حمو بيكا: وجعت قلوبنا

حمو بيكا
حمو بيكا

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس، مؤدي مهرجانات شهير يدعى كلوشة، وذلك إثر سكتة قلبية مفاجئة، ولم تعلن عائلته حتى الآن موعد تشيع جنازته .

 

أعلن خبر وفاة مؤدي المهرجانات كلوشة، المنتج فيجو الدخلاوي، وذلك خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" اخويا مات اجدعااان، كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة "

حمو بيكا ينعى صديقه كلوشة .. “صدمة كبيرة”

ونعى حمو بيكا، مؤدي المهرجات كلوشة، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”:" صدمة كبيرة علينا كلنا، انا لله وانا اليه راجعون، وجعت قلوبنا عليك يابني اقسم بالله .. الله يرحمك يا كالوشا ".

 

كما كتب صديق مقرب لمؤدي المهرجانات كلوشة، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله تعالى وحده، اقسم بالله هتوحشني يا صحبي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".

 

وأضاف:" «والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، بقلوب مؤمنه راضيين بقضاء الله وقدره، انتقل الى رحمة الله تعالى (كلوشه) ، والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنآ على فراقك لمحزونون، ولا نقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون».

مواد متعلقة

أنغام في العلمين "الليلة" .. القنوات الناقلة لحفل صوت مصر

محمد حماقي تريند يوتيوب .. مشاهدات أجدد أغانيه "ده قلبي ده"

أول تعليق من سيمون بعد نجاح حفل "كاسيت 90"

مرعي البريمو يجمع أكثر من 12 مليون جنيه

فيلم وش في وش يجمع 811 ألف جنيه في ثاني ليلة عرض

ركين سعد تتمرد على الواقع في "سفاح الجيزة"

أحمد فهمي يكشف دوره في سفاح الجيزة .. "يجسد شخصية مجرم"

"اضحك" .. ديو غنائي جديد يجمع روبي ورامي صبري